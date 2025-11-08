Düzce Akçakoca'da Ahşap Yapı Çöktü: 1 Ölü — Dursun Sandal (85)

Akçakoca Ayazlı Mahallesi'nde ahşap yapının sökümü sırasında meydana gelen göçükte Dursun Sandal (85) hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:32
Düzce Akçakoca'da Ahşap Yapı Çöktü: 1 Ölü — Dursun Sandal (85)

Düzce Akçakoca'da Ahşap Yapı Çöktü: 1 Ölü

Olayın Ayrıntıları

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Ayazlı Mahallesi’nde, Akçakoca – Ereğli Karayolu OSB mevkiinde bulunan ahşap yapının sökümü sırasında göçük meydana geldi.

Söküm çalışması esnasında göçük altında kalan kişinin Dursun Sandal (85) olduğu belirlendi. Bölgedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkartılan Dursun Sandal üzerinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cansız bedeni Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

