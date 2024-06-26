Bist 100
10.486,7 1%
DOLAR
32,86 -0,09%
EURO
35,12 -0,48%
ALTIN
2.415,8 -0,97%

Düzce Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz girişlerine kısıtlama

Akçakoca ilçesinde, 27 Haziran günü olumsuz hava ve deniz şartları dolayısıyla sadece 3 plajda denize girilmesine izin verilecek.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 22:27
Düzce Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz girişlerine kısıtlama

Düzce'nin Karadeniz kıyısında bulunan Akçakoca ilçesinde, yarın olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle sadece belirli plajlarda denize girilmesine izin verilecek. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın güvenliği için alınan bu önlemin detayları paylaşıldı.

Akçakoca Kaymakamlığı, yarın ilçede olumsuz hava ve deniz koşullarının hakim olacağını belirtti. Bu doğrultuda, Kale, MTA ve Çuhallı plajları dışındaki plajlarda denize girmenin tehlikeli olduğu ve bu bölgelerdeki yasaklamanın geçerli olduğu vurgulandı. Vatandaşların, sağlıkları ve güvenlikleri için belirlenen plajlar dışında denize girmemeleri konusunda uyarıldı.

Olumsuz hava ve deniz şartlarının denizde güvenliği tehlikeye sokabileceği belirtilirken, yetkililerin bu tür durumlarda alınan kısıtlama ve önlemlerin önemine vurgu yaptığı bildirildi. Akçakoca'da yaşayan vatandaşlar ve ziyaretçilerin, güvenliklerini sağlamak adına yerel yönetim tarafından yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin

Emeklilere 26-27 Haziran piyangosu vurdu! Hesaplarına 8000 TL maaşa ek ödeme yatacak

30 gün içinde bunu yapmayanlar yandı! 81 ilde paralar indirimsiz toplanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Toz şeker, taze peynir, sıvı deterjan indirimde! A101 26-27-28 Haziran aktüel ürünler indirimi başladı

Emeklilere 26-27 Haziran piyangosu vurdu! Hesaplarına 8000 TL maaşa ek ödeme yatacak

Ayda sadece 5000 TL taksit öderim diyen başvursun! Dev ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

En utangaç burçlar belli oldu! Onlar birine selam vermekten bile çekiniyorlar

30 gün içinde bunu yapmayanlar yandı! 81 ilde paralar indirimsiz toplanacak

3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

2002-2003-2004 SGK girişlilere emeklilik tablosu çıktı! 49 yaşında emekliliğin formülü var!

Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

Tarih verildi; borçlarınızı devlet kapatacak! 50.000 TL’den başlıyor

1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin

17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek