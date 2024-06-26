Düzce Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz girişlerine kısıtlama

Düzce'nin Karadeniz kıyısında bulunan Akçakoca ilçesinde, yarın olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle sadece belirli plajlarda denize girilmesine izin verilecek. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın güvenliği için alınan bu önlemin detayları paylaşıldı.



Akçakoca Kaymakamlığı, yarın ilçede olumsuz hava ve deniz koşullarının hakim olacağını belirtti. Bu doğrultuda, Kale, MTA ve Çuhallı plajları dışındaki plajlarda denize girmenin tehlikeli olduğu ve bu bölgelerdeki yasaklamanın geçerli olduğu vurgulandı. Vatandaşların, sağlıkları ve güvenlikleri için belirlenen plajlar dışında denize girmemeleri konusunda uyarıldı.



Olumsuz hava ve deniz şartlarının denizde güvenliği tehlikeye sokabileceği belirtilirken, yetkililerin bu tür durumlarda alınan kısıtlama ve önlemlerin önemine vurgu yaptığı bildirildi. Akçakoca'da yaşayan vatandaşlar ve ziyaretçilerin, güvenliklerini sağlamak adına yerel yönetim tarafından yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiği ifade edildi.

