Düzce Belediye Başkanı Özlü'den Melen Deresi'nde Lağım Suyuna İlişkin Açıklama

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Özlü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Melen Deresi'ne lağım suyu karıştığına dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Özlü, İBB ve İSKİ'nin Düzce'ye yapılması gereken yatırımları uzun süredir tamamlamadığına dikkat çekerek, bu durumun İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Deresi'ni olumsuz etkilediğini belirtti.

Melen Havzası'nın, İstanbul'un içme suyu ihtiyacının %36'sını karşıladığını ifade eden Özlü, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Konuralp bölgesinde kanalizasyon atıklarının Melen Deresi'ne boşaldığını ifade etmiştim. Gördüğünüz gibi vidanjörden değil, kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları deremize boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar da İstanbul'a içme ham suyu olarak gidiyor. Burası sadece bir örnek. Bunun dışında Düzce'nin Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova ve Yığılca gibi ilçelerinin de kanalizasyonları Melen Deresi'ne boşalıyor. İleriki zamanlarda bunlarla ilgili canlı görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Ben 'İSKİ yatırım yapmadı.' demedim. 'İSKİ yapması gereken yatırımları tamamlamadı.' dedim."