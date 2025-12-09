DOLAR
Düzce Bilim Karavanı Ekibi Şanlıurfa'da: İsa Yazıcı ile Buluşma

Düzce Bilim Karavanı gençlik ekibi, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile bir araya gelerek proje hedefleri ve gençlik çalışmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:46
Düzce Bilim Karavanı Ekibi Şanlıurfa'da

Düzce Bilim Karavanı Projesi kapsamında Şanlıurfa'ya giden gençlik ekibi, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile makamında bir araya geldi.

Gençlerle birliktelik ve değerlendirmeler

Buluşmaya Gençlik Liderleri, Gönüllü Gençler ve Lise Temsilcileri katıldı. Görüşmede projenin amaçları, gençlerin sahada edindiği tecrübeler ve yürütülen faaliyetlerin bölge gençliğine katkıları kapsamlı şekilde ele alındı.

İsa Yazıcı, uzun süre birlikte görev yaptığı eski çalışma arkadaşlarıyla yeniden buluşmanın memnuniyetini yaşadı; samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde saha deneyimleri ve işbirliği fırsatları konuşuldu.

Projenin yerel etkisi

Toplantıda gençlik çalışmaları üzerine yapılan değerlendirmelerde eğitim etkinlikleri, saha uygulamaları ve gençlerin gelişimine yönelik öneriler ön plana çıktı. Etkinlik, Düzce Bilim Karavanı'nın bölge gençlerine yönelik katkısının altını çizdi.

