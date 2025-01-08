Düzce Bilim Merkezi: Bilim ve Teknolojiye İlk Adım

Düzce Bilim Merkezi, öğrencilere bilim ve teknolojiyi yakından tanıma imkanı sunuyor

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında köy okullarına giden öğretmenler, hem sınıflarda hem de bilim merkezinde çocuklar için bilim ve teknoloji dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor.

Merkezde görevli öğretmenler, köy okullarında teknoloji ve bilimle tanıştırdıkları çocukların yerinde keşfederek öğrenmelerini sağlıyor. Düzce Belediyesinin girişimleri sayesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle Mart 2024'te Düzce Bilim Merkezi açıldı.

İlk Adım Projeleriyle Bilim Merakını Artırıyor

Türkiye’nin 12. büyük ölçekli bilim merkezi olarak Sakarya, Zonguldak ve Bolu başta olmak üzere çevre illere de hizmet veren merkez, son olarak köy okullarında eğitim gören öğrenciler için özel projeler geliştirdi. TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen bu projede köy okullarına giden öğretmenler, bilim ve teknoloji etkinlikleri düzenliyor. Öğrenciler, servislerle merkeze getiriliyor ve burada farklı atölyelerde bilimsel bilgilerini pekiştiriyorlar.

Düzce Bilim Merkezi Sorumlusu Serkan Yılmaz, 5 bin 600 metrekaresi kapalı olmak üzere yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda hizmet veren merkezin, 2024 sonuna kadar yaklaşık 13 bin bilim meraklısını ağırlamayı hedeflediğini belirtti. Yılmaz, sergi alanında 53 düzeneğin bulunduğunu ve burada çocukların bilimi eğlenceli bir şekilde öğrenme şansı bulduklarını ifade etti.

“Burada çocuklar bazı bilimsel gerçekleri dokunarak, oynayarak, eğlenerek öğreniyor.” diyen Yılmaz, merkezde keşif, robotik kodlama, uzay-havacılık gibi çeşitli atölyelerde ücretsiz eğitimler verildiğini aktardı.

Köy Okulundaki Çocuklara Fırsat Eşitliği Sağlanıyor

Düzce Bilim Merkezi'nde düzenlenen projelerle 82 köy okulundaki yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, bu sayede köy okullarındaki çocuklara da bilim dünyasına açılan kapılar sunduklarını belirtti. Yılmaz, TÜBİTAK'ın projeye sağladığı desteklere dikkat çekerek, öğrencilerin merkezde geçirdiği zamanın onların merak duygularını artıracağını ifade etti.

Öğrenciler, bilim merkezinde hem sergi alanlarını keşfediyor hem de çeşitli eğitimler alıyor. Yılmaz, “Buradaki asıl amaç, çocukların bilime olan hevesini artıracak etkinlikler gerçekleştirmek.” dedi.

Bilim merkezinde deneyimlerini paylaşan Yazıpınar köyünden gelen Şehit Ercan Eker İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nesime Lina Şirin, “Ben en çok deney yaptığımız kısmı sevdim. Çok güzel bir deneyim oldu.” sözlerini sarf etti. Arkadaşlarından Ahmet Yılmaz da, burada heyecan verici deneyimler yaşadığını ve çok kıymetli bilgiler öğrendiğini dile getirdi.

Düzce Bilim Merkezi'nde görevli öğretmenler, köy okullarında teknoloji ve bilimle tanıştırdıkları çocukların yerinde keşfederek öğrenmelerini de sağlıyor. Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında köy okullarına giden öğretmenler, hem sınıflarda hem de bilim merkezinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Düzce Bilim Merkezi'nde görevli öğretmenler, köy okullarında teknoloji ve bilimle tanıştırdıkları çocukların yerinde keşfederek öğrenmelerini de sağlıyor. Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında köy okullarına giden öğretmenler, hem sınıflarda hem de bilim merkezinde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.