Düzce Cumayeri'nde Kayıp İçin Arama Kurtarma Seferberliği

Hamascık köyünde kaybolan kişi aranıyor

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Hamascık köyünde yaşayan B.O. (55)'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bildirinin ardından bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Kızılelma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köy ve çevresinde yoğunlaşan arama kurtarma çalışmalarına başladı. Arama faaliyetleri halen sürüyor ve ekipler bölgede kayıp kişiye ulaşmak için koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde kırsalda kaybolan kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve Kızılelma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.