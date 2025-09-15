Düzce'de 10 Yaşındaki Çocuk Evde Baygın Bulundu, Hastanede Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bölgesinde yaşayan M.A.G. (10), babası tarafından evde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.