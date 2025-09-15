Düzce'de 10 Yaşındaki Çocuk Evde Baygın Bulundu, Hastanede Hayatını Kaybetti

Bahçeşehir Kalıcı Konutlar'da M.A.G. (10) evde baygın bulundu; kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 23:08
Düzce'de 10 Yaşındaki Çocuk Evde Baygın Bulundu, Hastanede Hayatını Kaybetti

Düzce'de 10 Yaşındaki Çocuk Evde Baygın Bulundu, Hastanede Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bölgesinde yaşayan M.A.G. (10), babası tarafından evde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollanda'da Şiddetli Fırtına: Konteynerler ve Ağaçlar Devrildi
2
İsrail, Netanyahu’nun Trump’ı Doha saldırısı öncesi bilgilendirdiği iddiasını reddetti
3
Elazığ Valiliği: Hankendi Mahallesi'nde Patlama İhbarı, İncelemede Olumsuzluk Bulunmadı
4
Konya Karatay'da İnşaatta İşçi Ağır Yaralı Bulundu
5
Şanlıurfa Bozova'da halatı kopan yük asansörü düştü: 4 yaralı
6
Diyarbakır'da Kayıp 16 Yaşındaki Betül K. Batman'da Bulundu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü