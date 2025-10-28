Düzce'de 102 Özel Çocuk 'Cumhuriyet Balonu' Uçurdu, Mustafa Kemal Filmi İzledi

Düzce'de özel gereksinimli çocukların Cumhuriyet coşkusu

102 balon gökyüzüne bırakıldı, sinema gösterimi yapıldı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği ile Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler bir araya geldi.

Öğretmenlerinin gözetiminde alışveriş merkezinin önünde toplanan 102 özel gereksinimli öğrenci'ye, ay yıldızlı Cumhuriyet balonları verildi.

Etkinliğe Düzce Vali Yardımcısı Osman Demir ve Belediye Başkanı Faruk Özlü de katıldı. Dernek üyelerinin meşale yakmasının ardından balonlar aynı anda gökyüzüne bırakıldı.

Öğrenciler daha sonra alışveriş merkezindeki, Türk bayraklarıyla süslenen sinema salonuna alındı ve 'Mustafa Kemal' filmi gösterildi. Gösterim öncesinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Dernek Başkanı Ömer Faruk Kubilay, gazetecilere, "Çocuklarımız önce Cumhuriyetimiz, vatanımız için dilek tuttu. Balonları hep birlikte uçurduktan sonra sinema salonunda bugüne özel 'Mustafa Kemal' filmini izledik. Çocukların, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i daha yakından tanıyabilmesi için onlara burada yoldaşlık yaptık." ifadelerini kullandı.

Düzce'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluşan özel gereksinimli çocuklar, 102 balon uçurdu, Mustafa Kemal filmini seyretti. Gösterimin yapılacağı sinema ay yıldızlı balonlarla süslendi.