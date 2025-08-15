Düzce'de 17 Ağustos Marmara Depremi Anması Vatandaşları Duygulandırdı

Düzce Belediyesinin açıklamasına göre, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi hatırlatılınca kentte duygusal anlar yaşandı.

Sosyal farkındalık deneyi Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirildi

Depremin 26. yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce düzenlenen deney kapsamında Anıtpark Meydanı'nda yürüyüş yapan ailelerden depremin süresi olan 45 saniye boyunca birbirlerinin gözlerinin içine bakmaları istendi.

Ekip tarafından katılımcılara yöneltilen sorular arasında şunlar yer aldı: "Sizce 45 saniye uzun bir süre mi?" ve "Sevdiğiniz kişiyle son 45 saniyeniz olduğunu bilseydiniz, ona ne söylerdiniz?"

Marmara Depremi'ni hatırlayan vatandaşlar gözyaşlarını tutamayarak birbirlerine sarıldı ve meydanda duygusal anlar yaşandı.

Katılımcılara deprem çantası hediye edildi

Sosyal farkındalık deneyi sonunda katılımcılara AFAD ve Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan, içinde acil durumlarda kullanılacak malzemelerin olduğu deprem çantası hediye edildi.

