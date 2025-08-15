DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

Düzce'de 17 Ağustos Marmara Depremi Anması Vatandaşları Duygulandırdı

Düzce'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26. yılında yapılan sosyal farkındalık deneyinde vatandaşlar 45 saniye göz göze gelince duygusal anlar yaşadı; katılımcılara deprem çantası verildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:17
Düzce'de 17 Ağustos Marmara Depremi Anması Vatandaşları Duygulandırdı

Düzce'de 17 Ağustos Marmara Depremi Anması Vatandaşları Duygulandırdı

Düzce Belediyesinin açıklamasına göre, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi hatırlatılınca kentte duygusal anlar yaşandı.

Sosyal farkındalık deneyi Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirildi

Depremin 26. yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce düzenlenen deney kapsamında Anıtpark Meydanı'nda yürüyüş yapan ailelerden depremin süresi olan 45 saniye boyunca birbirlerinin gözlerinin içine bakmaları istendi.

Ekip tarafından katılımcılara yöneltilen sorular arasında şunlar yer aldı: "Sizce 45 saniye uzun bir süre mi?" ve "Sevdiğiniz kişiyle son 45 saniyeniz olduğunu bilseydiniz, ona ne söylerdiniz?"

Marmara Depremi'ni hatırlayan vatandaşlar gözyaşlarını tutamayarak birbirlerine sarıldı ve meydanda duygusal anlar yaşandı.

Katılımcılara deprem çantası hediye edildi

Sosyal farkındalık deneyi sonunda katılımcılara AFAD ve Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan, içinde acil durumlarda kullanılacak malzemelerin olduğu deprem çantası hediye edildi.

Düzce'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi hatırlatılınca vatandaşlar duygusal anlar yaşadı....

Düzce'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi hatırlatılınca vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Marmara Depremi'nin 26. yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal farkındalık deneyi yapıldı. Bu çerçevede, Anıtpark Meydanı'nda yürüyüş yapan ailelere depremin süresi olan 45 saniye birbirlerinin gözlerinin içine bakmaları istendi.

Düzce'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi hatırlatılınca vatandaşlar duygusal anlar yaşadı....

İLGİLİ HABERLER

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos