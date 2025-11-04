Düzce'de 2024-2025 Sportif Yetenek Taraması Veli Toplantısı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 2024-2025 Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, spora yatkınlığı tespit edilen öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı Detayları

Toplantı, 30 Eylül tarihinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru da katılım sağladı.

Bilgilendirilen Konular

Toplantıda, Sportif Yetenek Taraması sürecinde elde edilen veriler, öğrencilerin yönlendirileceği branşlar ve sürecin sonraki aşamaları hakkında velilere detaylı bilgi verildi. Ayrıca, çocukların spora yönlendirilmesinde ailenin rolü ve sporun çocuk gelişimine katkıları da vurgulandı.

Yetkililerin Mesajı

Gülay Ercan, konuşmasında spora erken yaşta yönlendirmenin önemine değinerek, "Bu proje sayesinde ilimizdeki yetenekli çocukları doğru branşlara yönlendiriyor, onların potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Soru-Cevap ve Kapanış

Toplantı, velilerin sorularının yanıtlanması ve sürecin değerlendirilmesiyle sona erdi.

