Düzce'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 2 Zanlı Gözaltında

Düzce'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Düzce'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 23 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşova ilçesi Adaköy mevkiinde bir tırdan yabancı uyruklu kişilerin indiğine dair gelen ihbar üzerine operasyon başlattı. Jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi ve arazi ile çevre köylerde detaylı bir tarama gerçekleştirildi.

Göçmenlerin Mahallede Dolaşma Anları Kamerada

Yapılan taramalar sonucunda, Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluların tırdan indikten sonra mahalle, bahçe ve arazilerde dolaştıkları anlar, güvenlik ve cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tır ve Gözaltılar

Düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen 63 AEG 283 plakalı tır, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Pamukova ilçesinde durduruldu. Tırın şoförü ve yanındaki bir kişi de gözaltına alındı.