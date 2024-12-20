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Düzce'de 4 Araçla Gerçekleşen Kazada 3 Kişi Yaralandı

Düzce'de meydana gelen kazada 4 araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:38
Düzce'de 4 Araçla Gerçekleşen Kazada 3 Kişi Yaralandı

Düzce'de meydana gelen kazada, 4 aracın karışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, acil müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Öztürkler Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Aynı yönde ilerleyen bir karavan takılı cip ile 3 otomobilin çarpışması sonucunda kazanın yaşandığı bildirildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Zeki T., Lale Y. ve Mehmet Oğuz K. hastaneye kaldırıldı. Zeki T., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından, yol yaklaşık yarım saat süreyle trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Düzce'de 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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