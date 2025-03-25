Düzce'de 50 Yıllık Gelenek: Birlik ve Beraberlik İçin İftar

Cumayeri ilçesinde geleneksel iftar programına bu yıl 1500 kişi katıldı. Yarım asırlık geleneğin mutluluğu yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 21:46
Düzce'de 50 Yıllık Gelenek: Birlik ve Beraberlik İçin İftar

Düzce'de Geleneksel İftar Programı Devam Ediyor

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, yarım asırdır süregelen geleneksel iftar programı bu yıl yine büyük bir katılımla gerçekleşti. Dokuzdeğirmen köyü'nde düzenlenen yemekli etkinliğe yaklaşık 1500 kişi iştirak etti.

Birlilik ve Beraberlik İçin Bir Araya Geldiler

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen iftar programına, ilçeye bağlı toplam 21 köy katılım gösteriyor. Hayırseverlerin desteğiyle kazanlarda özenle pişirilen yemekler, köy camisinin önünde hazırlanmış olan iftar sofrasını süslüyor.

Bu yıl da civar köylerden gelen vatandaşlar, ramazanın bereketini simgeleyen bu ata yadigarı geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadı. Ezanın okunduğu an oruçlarını açan katılımcılar, yapılan iftar duasının ardından çay içerek hoş sohbetler gerçekleştirdi.

Köy Muhtarından Birlik Mesajı

Dokuzdeğirmen Köyü Muhtarı Hüseyin Tuncel, etkinliğin köyün büyüklerinden kendilerine miras kaldığını ifade ederek, "Her yıl, birlik ve beraberlik duygusuyla Ramazan'ın maneviyatını yaşamak için bu programı düzenliyoruz. Cumayeri, 21 köyden oluşuyor ve tüm köylülerimizi, ilçe dışındaki hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bu mirası yaşatmaya devam edeceğiz. Bu yıl güzel bir program yaptık ve yaklaşık 1500 kişi katıldı. Herkesin emeğine sağlık, Allah bu güzel geleneği bizden sonraki nesillere de nasip etsin" dedi.

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