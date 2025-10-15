Düzce'de 6,3 Büyüklüğünde Deprem ve Yangın Tatbikatı

Düzce'de öğrenci yurdunda, 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' kapsamında 6,3 büyüklüğündeki deprem ve yangın senaryosuyla geniş kapsamlı tatbikat yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 23:43
Tatbikatın Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri kapsamında Düzce'de öğrenci yurdunda kapsamlı bir tatbikat düzenlendi.

Senaryo gereği Gölyaka İlçesinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, Kara Hacımusa Mahallesi'nde bulunan Düzce Fen Lisesi pansiyonunda yangın çıktığı varsayıldı.

Tatbikatta, kurum personelinin afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı belirtilirken, müdahale süreçleri gerçekçi koşullar altında uygulandı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB) ve UMKE ekipleri, senaryodaki göçükte enkaz altında kalanları ve depremin ardından çıkan yangında mahsur kalan öğrencileri kurtardı.

Tatbikat, yaralı kurtarma süreçlerinin tamamlanması ve yapılan ilk yardım müdahaleleri sonrasında sona erdi.

