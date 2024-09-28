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Düzce'de AFAD İç Anadolu Bölgesi Koordinasyon Kampı Başladı

AFAD'ın Düzce'de düzenlediği İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı yoğun katılımla başladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 18:03
Düzce'de AFAD İç Anadolu Bölgesi Koordinasyon Kampı Başladı

Düzce'de AFAD Koordinasyon Kampı Açıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", Düzce'nin Topuk Yaylası'nda yoğun bir katılım ile başladı. 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan toplam 750 kişilik bir ekip kampa katılmak için bir araya geldi.

AFAD Başkanı Okay Memiş'in Açıklamaları

AFAD Başkanı Okay Memiş, kampın açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme konusunda dünyanın en iyilerinden birisiyiz." ifadelerini kullandı. Son dönemde yaşanan Kahramanmaraş depremlerine dikkat çeken Memiş, bu tür afetlere hazırlık için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın Vurguları

Düzce Valisi Selçuk Aslan da, devlet ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile afet sonrası çalışmalara büyük önem verdiklerini belirtti. Vali Aslan, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefine ulaşmak için çeşitli projelerin yürütüldüğünü ifade etti.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Planlar

Memiş, Türkiye'deki arama kurtarma kaynaklarının yetersizliğine dikkat çekerek, "Bizim alana toplamda 35 bin arama kurtarmacı sevk edebilmemiz mümkün oldu." dedi. Ayrıca, depremlerin çıkardığı derslerin başında sağlam zemin ve binaların yapılmasının geldiğini vurguladı.

Yurt Dışı İnsani Yardım Faaliyetleri

AFAD, yurt dışında da insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Memiş, Gazze'de meydana gelen zor koşullara dikkat çekerek, Mısır üzerinden yardım ulaştırma çabalarını dile getirdi.

Kamp Faaliyetleri ve Eğitimler

Kamp boyunca, katılımcılar orman yangını söndürme, rafting botu dayanıklılık yarışları ve gölde kano ile arama kurtarma eğitimleri gibi çeşitli aktivitelere katıldılar. Kamp, yarınki eğitimlerle sona erecek.

AFAD tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı"...

AFAD tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

AFAD tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı"...

AFAD tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

AFAD tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı"...

AFAD tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

AFAD tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı"...

AFAD tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

AFAD tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı"...

AFAD tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından Topuk Yaylası'nda düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı", 13 ildeki 45 arama kurtarma kuruluşundan 750 kişinin katılımıyla başladı.

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