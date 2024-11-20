Düzce'de Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu Düzenlendi

Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen "Afet, Güvenlik ve İletişim Stratejileri Sempozyumu", Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve DÜ işbirliğiyle Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta Kamusal İletişimin Önemi Vurgulandı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sempozyumun açılışında afet dönemlerinde kamu yönetimi ve iletişimin kritik rolüne değindi. Aslan, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere çeşitli risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, “Olası her türlü afete karşı kamusal organizasyon olarak hazırlıklı olmalıyız. Toplumu da bu risklere karşı bilinçli tutmak gerekiyor,” dedi.

TÜRKSAT'tan Mobil Çözümler

TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, sempozyumda yaptığı konuşmada, uydu hizmetleri ile e-devlet hizmetlerinin afet anlarında nasıl işlevsellik sağladığını aktardı. Demirel, “Afetlerde karasal altyapıların zarar görmesi durumunda iletişimi havadan sağlamak zorundayız. Geliştirdiğimiz yerli ve milli terminaller, bu tür durumlarda önemli katkı sağlıyor,” ifadelerini kullandı. 20-25 kilogram ağırlığındaki terminallerin, afet anında hızlıca kurulabildiğini belirten Demirel, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 1000 terminali sahaya intikal ettirerek, afetten etkilenen illerde kurulum yaptık,” diye ekledi.

ULAK'ın Gücü

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, mobil baz istasyonları ile afet dönemlerinde nasıl etkin bir şekilde hizmet verdiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 3 bin 40 baz istasyonu bulunduklarını belirten Kömürcü, “Mobil baz istasyonları ile acil durumlarda iletişim kurma kapasitemiz oldukça yüksek,” dedi.

Uzmanların Katkıları

Sempozyumda, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdahale Planları ve Tatbikatlar Dairesi Başkanı Yusuf Aysu "Afet Yönetimi ve Koordinasyon", TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy "Afet için AR-GE Çözüm Süreçleri" ve köşe yazarı Prof. Dr. Uğur Batı "Afet Dönemlerinde Yürütülen İletişim Kampanyaları" konularında katılımcılara bilgi verdiler.

Sempozyumun farklı oturumları ile bugün sona ereceği bildirildi.

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Afet, güvenlik ve iletişim stratejileri konuları, Düzce Üniversitesinde (DÜ) düzenlenen sempozyumda ele alındı. DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, konuşma yaptı.

Afet, güvenlik ve iletişim stratejileri konuları, Düzce Üniversitesinde (DÜ) düzenlenen sempozyumda ele alındı. DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, konuşma yaptı.