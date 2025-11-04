Düzce'de 'Aile Akademisi' Kuruluyor: Belediye Meclisi 34 Maddeyi Görüştü

Düzce Belediye Meclisi Kasım oturumunda 'Düzce Aile Akademisi' kurulmasını onayladı; 34 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediye Meclisi Kasım Oturumunda 'Düzce Aile Akademisi' Kararı Aldı

Toplantı Özeti

Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı birinci oturumu, Meclis Başkan vekili Av. Ali Dilber yönetiminde yapıldı. Toplantıda toplam 34 gündem maddesi ele alınarak ilgili komisyonlara havale edildi. Bir önceki meclis tutanak özeti oy birliğiyle kabul edildi ve gündem maddelerine geçildi.

2026 Mali Yılı ve Bütçe Gündemi

Gündemin ilk maddesinde 2026 Mali yılı performans programı görüşüldü. Ardından 2026 Mali yılı bütçesi, 2026 mali yılı gelir-ücret tarifesi ve evsel atık tarife raporları maddeleri ele alınarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

'Düzce Aile Akademisi' Kuruluyor

Toplantıda, belediye öncülüğünde Kent Konseyi, Müftülük, Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Baro iş birliğiyle 'Düzce Aile Akademisi' kurulması maddesi görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dikkate alınarak; evlilik, ebeveynlik, aile içi iletişim, toplumsal farkındalık ve değerler eğitimi konularında periyodik eğitim, seminer ve bilinçlendirme faaliyetlerinin planlı ve kurumsal bir çerçevede yürütülmesi amacıyla kentte örnek teşkil edecek bir model oluşturulması hedefiyle 'Düzce Aile Akademisi' kurulması onaylandı.

Diğer Yönetmelikler ve İlerleyen Gündemler

Toplantıda ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği, Gelirler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği ve Servis Araçları (S Plaka) Hizmet Yönetmeliği maddeleri görüşülerek Hukuk Komisyonu'na havale edildi. Oturum, imar konularına ilişkin maddelerin görüşülüp İmar Komisyonu'na havale edilmesiyle sona erdi.

Bir Sonraki Oturum

Kasım ayı Meclis ikinci oturumu 6 Kasım Perşembe günü saat 18.00'da yapılacak.

