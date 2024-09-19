Düzce'de Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Cezai İşlem

Düzce'de gerçekleşen bir trafik kazası sonrası, yaralıları hastaneye taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne 690 lira idari para cezası kesildi.

Olayın Ayrıntıları

D-100 kara yolunda meydana gelen olayda, Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan bir minibüs şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan ambulansın geçişi sırasında bir kamyon sürücüsü yol vermedi. Bu anlar, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Emniyet Müdürlükleri Harekete Geçti

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Araç plakası üzerinden sürücünün kimliği tespit edildi ve gerekli yasal işlem başlatıldı.

Sürücü, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde 690 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm sürücülerden ambulans ve acil durum araçlarına karşı daha duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı.