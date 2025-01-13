Düzce'de Asansör Tamiri Sırasında Düşme: 3 İşçi Yaralı

Düzce'de, tamir sırasında asansörün düşmesi sonucu üç işçi yaralandı. Olay, Koçyazı Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi’ndeki bir sitede gerçekleşti.

Asansör arızasını onarmak üzere çalışan H.İ.K, İ.K ve Y.A, iş kazası sonucu yaralanarak olay yerinde sıkıştı. İhbarın ardından, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, işçileri sıkıştıkları yerden kurtardı. Ardından, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı işçiler, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce'de, tamir ettikleri asansörün düşmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Düzce'de, tamir ettikleri asansörün düşmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.