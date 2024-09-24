Düzce'de Balıkçılar Palamut Avında Şampiyon Oldu

Düzce'de Palamut Avı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, denizden bol miktarda palamutla dönen balıkçılar, yılın en verimli avını gerçekleştirdi. Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçe olan Akçakoca'da, tekneleriyle denize açılan balıkçılar, cazip avla limana geri döndüler.

Ava Çıkan Balıkçılar

Tekneleriyle başarılı bir şekilde palamut avlayan balıkçılar, ağlarına takılan değerli balıkları kasalara dikkatlice yerleştirerek limana yanaştı. Limanda, palamutlar sevkiyat araçlarına yüklenerek çevre il ve ilçelere dağıtılmak üzere hazırlandı. Palamutun Pazar Değeri

Akçakoca'daki balıkçı tezgahlarında palamutun tanesi 100 liradan satışa sunulurken, bu durum balıkçıların yüzünü güldürdü. Bol av ve iyi fiyatlar, bölgedeki balıkçılık sektörüne olumlu yansımakta.