Düzce'de Başkan Özlü, Bayrak Hassasiyeti Gösteren Temizlik İşçisini Ödüllendirdi

Düzce'de Başkan Özlü, bayrak hassasiyeti gösteren temizlik işçisini ödüllendirdi

Cumhuriyet Bayramı'na özel sosyal deneyde öne çıkan duyarlılık, belediye tarafından ödüllendirildi

Düzce'de düzenlenen sosyal deneyde Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği hassasiyetle dikkat çeken temizlik işleri personeli Rukiye Tuna, hem duygulandırdı hem de ödüllendirildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü, sosyal deney kapsamında görevi başında ziyaret ettikleri evli ve 3 çocuk annesi Rukiye Tuna'yı 23 Nisan Parkı'nda sürpriz bir ziyaretle karşıladı.

Başkan Özlü Tuna'ya gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek, "Bayrak bizim her şeyimiz. Bugün de Cumhuriyet Bayramı. Çok büyük bir hassasiyet göstermişsin, seni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sürpriz ziyaret sırasında Tuna, Özlü tarafından hediye edilen bayrağı sosyal deneyde olduğu gibi eldivenlerini çıkararak aldı ve duygusal anlar yaşandı. Tuna, bayrağı öpüp koklayarak, "Torunumun çeyizine koyacağım bunu. Allah razı olsun." dedi.

Özlü'nün Tuna'ya bir maaş ikramiye verileceği müjdesi ise görevlinin içten yanıtıyla karşılandı: "Bana bayrak yeter."

Olay, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında toplumsal değerlerin ve milli hassasiyetin önemine dikkat çeken anlamlı bir örnek olarak kayda geçti.

Düzce Belediye Balkanı Faruk Özlü (sağda), görevi başında ziyaret ettiği Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli evli ve 3 çocuk annesi Rukiye Tuna'ya (solda), Türkiye bayrağı hediye etti, bir maaş da ikramiye verileceğini açıkladı