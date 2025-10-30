Düzce'de Başkan Özlü, Bayrak Hassasiyeti Gösteren Temizlik İşçisini Ödüllendirdi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Cumhuriyet Bayramı'nda bayrağa duyarlılık gösteren temizlik işçisi Rukiye Tuna'ya bayrak ve bir maaş ikramiye verdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 00:11
Cumhuriyet Bayramı'na özel sosyal deneyde öne çıkan duyarlılık, belediye tarafından ödüllendirildi

Düzce'de düzenlenen sosyal deneyde Türk bayrağını yere düşürmemek için gösterdiği hassasiyetle dikkat çeken temizlik işleri personeli Rukiye Tuna, hem duygulandırdı hem de ödüllendirildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve eşi Onur Özlü, sosyal deney kapsamında görevi başında ziyaret ettikleri evli ve 3 çocuk annesi Rukiye Tuna'yı 23 Nisan Parkı'nda sürpriz bir ziyaretle karşıladı.

Başkan Özlü Tuna'ya gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek, "Bayrak bizim her şeyimiz. Bugün de Cumhuriyet Bayramı. Çok büyük bir hassasiyet göstermişsin, seni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sürpriz ziyaret sırasında Tuna, Özlü tarafından hediye edilen bayrağı sosyal deneyde olduğu gibi eldivenlerini çıkararak aldı ve duygusal anlar yaşandı. Tuna, bayrağı öpüp koklayarak, "Torunumun çeyizine koyacağım bunu. Allah razı olsun." dedi.

Özlü'nün Tuna'ya bir maaş ikramiye verileceği müjdesi ise görevlinin içten yanıtıyla karşılandı: "Bana bayrak yeter."

Olay, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında toplumsal değerlerin ve milli hassasiyetin önemine dikkat çeken anlamlı bir örnek olarak kayda geçti.

Düzce Belediye Balkanı Faruk Özlü (sağda), görevi başında ziyaret ettiği Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli evli ve 3 çocuk annesi Rukiye Tuna'ya (solda), Türkiye bayrağı hediye etti, bir maaş da ikramiye verileceğini açıkladı

