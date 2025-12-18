Düzce'de beton mikseri dere yatağına devrildi: 1 yaralı

Olay yeri: Yeni Mahalle, Kanal Sokak

Düzce'de, yol çalışması nedeniyle daralan yolda kontrolden çıkan beton mikseri dere yatağına devrildi. Olay, Yeni Mahalle Kanal Sokak üzerinde gerçekleşti.

Seyir halindeki araç, O.E. idaresindeki 23 BK 577 plakalı beton mikseriydi. Sürücünün, çalışma nedeniyle konulan dubaların kenarından geçmek için yaptığı manevra sırasında araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçtan kendi imkânlarıyla çıkan yaralı sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

