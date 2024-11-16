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Düzce'de Bulaşık Makinesinden Yangın: Evde Büyük Hasar

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulaşık makinesinden çıkan yangın, mutfakta büyük hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:06
Düzce'de Bulaşık Makinesinden Yangın: Evde Büyük Hasar

Düzce'de Bulaşık Makinesinden Yangın Ortalığı Sarstı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde İmamlar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda, evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, 3. kattaki bir dairede gerçekleşti.

Daire sakini H.A, bulaşık makinesini çalıştırdıktan sonra yan odaya geçtikten kısa bir süre sonra mutfaktan yükselen yoğun dumanı fark etti. Durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangının diğer dairelere sıçramasını engelleyerek başarılı bir müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahale sonucunda, mutfak tamamen kullanılamaz hale gelirken, dairenin diğer odalarında da hasar meydana geldi.

Yangın Önlemleri ve İtfaiyenin Müdahalesi

Yangın sonucunda yaşanan hasarın boyutu büyük olurken, vatandaşlar olayı soğukkanlılıkla karşıladı. Uzmanlar, benzer durumlarla karşılaşmamak için evdeki elektrikli aletlerin dikkatli kullanılmasını öneriyor.

Ancak bu olay, evlerde hekimlik önlemleri ve güvenli kullanım açısından önemli bir hatırlatmayı da beraberinde getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangında hasar oluştu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangında hasar oluştu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangında hasar oluştu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evdeki bulaşık makinesinden çıkan yangında hasar oluştu.

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