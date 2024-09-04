Düzce'de Bulunan Cüzdan ve Altın Saflarına Kavuştu

Düzce'de Temizlik Görevlilerinin Duyarlı Davranışı

Düzce, Türkiye - Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çalışan personel, çeşitli bölgelerde buldukları cüzdan ve altınları leyen kişilere ulaştırdı.

Örnek Davranış Öne Çıktı

Belediyeden alınan bilgilere göre, temizlik görevlisi Kadir Var, Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta temizliğe çıkarken bir cüzdan buldu. Cüzdanı zabıtaya teslim eden Var, ja bolan cüzdanın sahibine ulaşarak eşyasını geri iade etti.

Altın Lira Sahibine Ulaştı

Ayrıca, Burhaniye Mahallesi’nde çalışan Ufuk Ataseven, çöp kovasını boşaltırken parlayan bir cisimle karşılaştı. Eşyanın içinde altın lira olduğunu fark eden Ataseven, bulduğu eşyayı en yakın polis karakoluna götürdü.

Polis, bulduğu altını sahibine ulaştırdı. Kaybolan eşyalarını tekrar bulan vatandaşlar, temizlik personeline teşekkürlerini iletti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personelin farklı bölgelerde buldukları cüzdan ve altın sahiplerine teslim edildi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personelin farklı bölgelerde buldukları cüzdan ve altın sahiplerine teslim edildi.