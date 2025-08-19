DOLAR
Düzce'de bulunan kemikler Samsun'da kaybolan Cafer A.'ya ait çıktı

Düzce'deki kırsal alanda bulunan kafatası ve kemik parçalarının, Samsun'da 5 hafta önce kaybolan 66 yaşındaki Cafer A.'ya ait olduğu belirlendi; adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:58
Konaklı köyündeki kırsal arazide inceleme

Alınan bilgiye göre, Düzce merkez ilçeye bağlı Konaklı köyü sınırlarındaki kırsal arazide dün insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları, parçalanmış giysi kalıntıları ile çok sayıda ilaç kutusu bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince yürütülen araştırma sonucu, bulunan kemik parçalarının Samsun'da Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünce 5 hafta önce kayıp kaydı girilen Cafer A. (66) isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelere göre Cafer A.'nın intihar ettiği değerlendirilirken, olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

