Düzce'de Çocuğa Şiddet Uygulayan Baba ve Babaannenin Gözaltına Alınması

Düzce'de Şiddet Olayı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bir çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan baba ve babaanne gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada yayılan bir video ile ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Akçakoca Kaymakamlığı, dün sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan açıklamada, Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün derhal incelemelere başladığı belirtildi.Gözaltılar ve Koruma

Görüntülerde çocuğa şiddet uyguladığı tespit edilen babanın T.A. ve babaannesinin S.A. olduğu bilgisi verildi. Her iki kişi de Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Mağdur çocuğun ise, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ndeki psikologlar tarafından desteklenerek devlet koruması altına alındığı vurgulandı.