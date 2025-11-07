Düzce'de Coğrafi İşaretli Kestane Kabağı Hasadı Başladı

Hasat Şenliği İçmeler Köyü'nde Gerçekleştirildi

Düzce'nin coğrafi işaretli kestane kabağının hasadı, Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyünde düzenlenen törenle başladı. Hasat şenliğinde ilk kabak, Vali Selçuk Aslan tarafından toplandı.

Düzce, kabak üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Vali Aslan, bölgede kestane kabağı üretiminin 4 bin dekarlık alanda yapıldığını ve bu yılki rekolte beklentilerinin 10 bin tonun üzerinde olduğunu aktardı.

Aslan, Düzce'de üretilen kabağın birçok restoran ve lokanta tarafından kullanıldığını belirterek üreticilere bol ve bereketli bir sezon diledi. Ayrıca çiftçilere verilen desteğin Tarım Bakanlığı ve İl Özel İdaresi kanalıyla sürdürüleceğini ifade etti.

Yetkililer, tarımsal üretimin her alanında yer almayı ve çiftçilere desteği sürdürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

