Düzce'de Denetimlerde 64 Gözaltı, 17 Tutuklama

1-7 Aralık 2025 uygulaması

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor.

Ekiplerin 1-7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada toplam 26.837 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 64 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 17si tutuklandı.

Denetimler kapsamında ele geçirilenler arasında 4 adet kurusıkı, 1 adet tabanca, 21 mermi, 4 av tüfeği, 5 şarjör ve 41 kartuş bulunuyor.

Düzce'deki polis ve jandarma ekipleri, suçların önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

DÜZCE’DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SUÇLARIN AZALTILMASI, ÖNLENMESİ VE SUÇLULARIN YAKALANMASI İÇİN YAPILAN DENETİMLERDE 27 BİNE YAKIN KİŞİ SORGULANDI. YAPILAN SORGULARDA ARAMASI BULUNAN 64 ŞAHIS GÖZALTINA ALINIRKEN 17’Sİ TUTUKLANDI.