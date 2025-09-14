Düzce'de Denize Girişler Yasaklandı — Akçakoca'da Dalga Boyu 3 Metreye Çıktı

Akçakoca sahillerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle dalga boyu yaklaşık 3 metreye çıktı; kaymakamlık kararıyla denize girişler yasaklandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:08
Düzce'de Denize Girişler Yasaklandı — Akçakoca'da Dalga Boyu 3 Metreye Çıktı

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi sahillerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sahil güvenliği önlemleri artırıldı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi ve dalgaların zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştığı görüldü.

Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Düzce'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

