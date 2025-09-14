Düzce'de Denize Girişler Yasaklandı — Akçakoca'da Dalga Boyu 3 Metreye Çıktı

Düzce'de Denize Girişler Yasaklandı
Akçakoca sahillerinde olumsuz hava ve deniz şartları etkili
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi sahillerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle sahil güvenliği önlemleri artırıldı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi ve dalgaların zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştığı görüldü.
Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.
Yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.
