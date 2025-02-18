Düzce'de Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Gözaltı

Düzce'de Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Düzce merkezli olarak düzenlenen ve dört ilde geniş bir kapsama sahip olan "dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddialarıyla başlatılan soruşturmanın detayları paylaşıldı. >İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.Y'yi takibe alarak, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Büyük Hesap Hareketliliği