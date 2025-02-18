Düzce'de Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Gözaltı

Düzce merkezli operasyonda 4 ilde 33 zanlı gözaltına alındı. Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis soruşturmasında önemli rakamlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:40
Düzce'de Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Gözaltı

Düzce'de Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Düzce merkezli olarak düzenlenen ve dört ilde geniş bir kapsama sahip olan "dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddialarıyla başlatılan soruşturmanın detayları paylaşıldı. >İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.Y'yi takibe alarak, teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Büyük Hesap Hareketliliği

Yürütülen takipler sırasında E.Y'nin Düzce, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de bağlantılı olduğu belirlenen dört zanlı daha tespit edildi. Şüphelilerin yazışmaları ve banka hesapları üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon dolar

Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleşti

Soruşturma kapsamında 24'ü Düzce olmak üzere dört ilde toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyondan Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen arama işlemlerinde, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, toplamda 404 mermi, 27 cep telefonu, 1 masaüstü ve 2 dizüstü bilgisayar ile verilerin depolandığı USB, SSD ve HDD cihazları ve bir pos cihazı ele geçirildi.

Zanlıların İşlemleri Devam Ediyor

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamındaki görüntüler emniyet tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı.

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