Düzce'de Düğün Konvoyunda Drift Atan Sürücü Cezalandırıldı

Düzce'de Düğün Konvoyuna Drift Engeli

Düzce'de bir düğün konvoyunda, sürücüsünün drift yaptığı anlar gündeme oturdu. Yetkililer, 24 yaşındaki U.K.'ye 58 bin 187 lira ceza vererek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Olayın Ayrıntıları

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre; U.K., kiraladığı aracıyla Aydınpınar Caddesi'nde düğün konvoyuna katıldı. Drift yaparken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, bu duruma ilişkin soruşturma başlatıldı. Ceza ve Yaptırımlar

U.K., trafik kurallarını ihlal etmek ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmak sebebiyle ağır bir para cezası aldı. Trafik güvenliği sağlanması adına sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.