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Düzce'de Düğün Salonunda Tüfekle Yaralanma Olayı

Düzce'de düğün salonunda meydana gelen kavgada tüfekle yaralanan üç kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:57
Düzce'de Düğün Salonunda Tüfekle Yaralanma Olayı

Düzce'de Düğün Salonunda Kavga: 3 Yaralı

Düzce ilinde bulunan bir düğün salonunda çıkan kargaşa, kısa süre içinde ciddi bir olay haline geldi. Aydınpınar Caddesi'nde yer alan düğün salonunda, davetliler arasında neden kaynaklandığı belli olmayan bir kavga patlak verdi.

Kavga Otoyolda Devam Etti

Olay, düğün salonunun otoparkında devam ederken, Semih K., Sinan K. ve Melih Can C. isimli davetliler tüfekle yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların Durumu İyi

Alınan bilgilere göre, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayı araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Gözaltılar Gerçekleşti

İlk belirlemelere göre, olayla ilgili olarak bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın ayrıntıları ve nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

Düzce'de, düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de, düğün salonunda çıkan kavgada tüfekle vurulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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