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Düzce'de El Freni Boşalan Hasta Nakil Aracı Binaya Çarptı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde el freni boşalan hasta nakil aracı, bir binaya çarparak hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:46
Düzce'de El Freni Boşalan Hasta Nakil Aracı Binaya Çarptı

Düzce'de Park Halindeki Hasta Nakil Aracı Kazaya Neden Oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, park halindeyken el freni boşalan hasta nakil aracı, bir binaya çarparak hasara yol açtı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Anında Neler Oldu?

Atatürk Mahallesi
Pazaryeri Sokak'ta bulunan 81 AAD 200 plakalı hasta nakil aracı, el freni boşalınca hareket etti. Araç, yaklaşık 30 metre geriye doğru giderek bir binanın giriş kapısına çarptı ve durdu.

Çarpmanın etkisiyle kapıda ve araçta hasar meydana geldi. Olay, çevrenin güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi. Kazanın ardından gerekli incelemelere başlanıldı.

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