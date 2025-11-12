Düzce'de En Fazla Yağış Gümüşova'da: Metrekareye 15,7 kg

11-12 Kasım sağanaklarında Düzce'de en fazla yağış metrekareye 15,7 kg ile Gümüşova'da ölçüldü; Düzce merkez 15,4 kg, Yığılca 13,4 kg oldu.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:40
Düzce’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın en yüksek etkisi Gümüşova ilçesinde görüldü. Bölgedeki istasyonlardan alınan ölçümlere göre, yağış miktarları il genelinde farklılık gösterdi.

Meteoroloji verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 11 Kasım ile 12 Kasım tarihleri arasında il genelindeki istasyonlarda kaydedilen en yüksek yağış miktarı metrekareye 15,7 kilogram ile Gümüşova’da ölçüldü.

İlçeler Bazında Yağış Miktarları

Gümüşova: metrekareye 15,7 kilogram

Düzce merkez: metrekareye 15,4 kilogram

Yığılca: 13,4 kilogram

Cumayeri: 13,2 kilogram

Kardüz Yaylası: 11,9 kilogram

Kaynaşlı: 11,9 kilogram

Yoğunpelit köyü: 10,8 kilogram

Gölyaka: 7,9 kilogram

Akçakoca: 7,6 kilogram

Çilimli: 0,3 kilogram

Ölçümler, bölgedeki sağanak yağışın yoğunluğunu ve dağılımını net şekilde ortaya koydu.

