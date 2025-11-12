Düzce'de En Fazla Yağış Gümüşova'da: Metrekareye 15,7 kg
Düzce’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın en yüksek etkisi Gümüşova ilçesinde görüldü. Bölgedeki istasyonlardan alınan ölçümlere göre, yağış miktarları il genelinde farklılık gösterdi.
Meteoroloji verileri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 11 Kasım ile 12 Kasım tarihleri arasında il genelindeki istasyonlarda kaydedilen en yüksek yağış miktarı metrekareye 15,7 kilogram ile Gümüşova’da ölçüldü.
İlçeler Bazında Yağış Miktarları
Gümüşova: metrekareye 15,7 kilogram
Düzce merkez: metrekareye 15,4 kilogram
Yığılca: 13,4 kilogram
Cumayeri: 13,2 kilogram
Kardüz Yaylası: 11,9 kilogram
Kaynaşlı: 11,9 kilogram
Yoğunpelit köyü: 10,8 kilogram
Gölyaka: 7,9 kilogram
Akçakoca: 7,6 kilogram
Çilimli: 0,3 kilogram
Ölçümler, bölgedeki sağanak yağışın yoğunluğunu ve dağılımını net şekilde ortaya koydu.
