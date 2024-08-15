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Düzce'de Engelli Anne ve Oğlunun 'Çöp Ev' Sorunu Çözüldü

Düzce'de engelli bir anne ve oğlunun yaşadığı 'çöp ev' temizlendi, aileye destek sağlandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:55
Düzce'de Engelli Anne ve Oğlunun 'Çöp Ev' Sorunu Çözüldü

Düzce'de 'Çöp Ev' Temizliği

Düzce'de yaşayan engelli bir anne ve oğlu, belediye ekipleri tarafından temizlenen bir evde yaşamaya başladı. Düzce Belediyesi, durumu göz önünde bulundurarak gerekli adımları attı.

Olayın Detayları

Konuralp bölgesinde bir evden kötü kokuların yayıldığı yönünde gelen ihbar üzerine, Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri harekete geçti. Ekipler, evin içinde çöp biriktiğini tespit etti ve derhal harekete geçti.

Temizlik öncesinde, evde yaşayan engelli anne ile oğlu, akrabalarının yanında kalmaları için yönlendirildi. Sonrasında, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi.

Destek Hizmetleri

Temizlik işlemleri sonrasında aile, düzenli olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ziyaret edilecek. Aileye evde bakım ve sıcak yemek hizmetleri sağlanacak. Bu sayede, engelli anne ve oğlu daha rahat bir yaşam sürdürebilecek.

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