Düzce'de Eski Belediye Binasında Yıkım Sırasında Yangın

Cedidiye Meydan Projesi kapsamında boşaltılan Düzce belediye binasında yıkım çalışmalarında çıkan küçük yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:49
Olayın Ayrıntıları

Düzce Belediyesi tarafından Cedidiye Meydan Projesi kapsamında boşaltılarak yıkımına başlanan belediye binasında yangın çıktı.

Belediye, kısa süre önce binanın yıkımına karar vermiş; karar sonrası boşaltılan yapının yıkım işi özel bir firmaya verilmişti.

Binada yıkım çalışması yürüten ekipler, zemin katta spiral taşı ile çalışma yaparken, ortaya çıkan kıvılcımların dış cephede yalıtım amacıyla bulunan köpük maddesini tutuşturması sonucu küçük çaplı yangın meydana geldi.

Yıkım için çevre güvenliği alınan paravanların arkasında çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti; yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Düzce Belediyesi tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cedidiye Mahallesi’nde bulunan eski belediye binasının mekanik aksamlarının söküm süreci devam ederken bina yıkımını üstlenen firma tarafından zemin katında spiral taşı ile çalışma yapılmıştır. Bu sırada dış cephede yalıtım amaçlı bulunan köpük maddede küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın, yıkımın yapıldığı güvenlik şeridi içerisinde meydana gelmiştir. İtfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır."

