Düzce'de ev sahibi zorbalığı: Zamda anlaşamadığı kiracısının kapısını söktü elektriğini kesti

Düzce'de bir ev sahibi, 10 daireli 3 katlı binasında yaşayan kiracılarına yüzde 100 kira zammı yapmak istedi. Kiracılar, bu zammı kabul etmeyince ev sahibi, binanın giriş kapısını ve ortak elektriği kestirdi.

Kiracılardan bazıları, mağduriyetlerini gidermek için savcılığa şikayet dilekçesi verdi. Kiracılardan Melih Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev sahibiyle zam artışları ve aidatlar konusunda anlaşmaya çalıştıklarını ancak ev sahibinin zammı kabul ettirmeye çalıştığını söyledi.

Düzce'de bir ev sahibi, 10 daireli 3 katlı binasında yaşayan kiracılarına yüzde 100 kira zammı yapmak istedi. Kiracılar, bu zammı kabul etmeyince ev sahibi, binanın giriş kapısını, ortak uydu alıcısını ve asansörü söktürdü. Kiracılar, binaya giriş-çıkış yapamadıkları ve TV yayını alamadıkları için mağdur oldular.

Kiracılardan Melih Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev sahibiyle zam artışları ve aidatlar konusunda anlaşmaya çalıştıklarını ancak ev sahibinin zammı kabul ettirmeye çalıştığını söyledi. Güler, kontratlarında TEFE-TÜFE oranı yazdığını ve devletin koyduğu kanuna göre yüzde 25 zam yapıp kira ödediklerini belirtti.

Kiracılardan Emre Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev sahibinin tehdit ve şantajlarıyla karşılaştıklarını, binada güvenlik zafiyeti olduğunu ve hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

