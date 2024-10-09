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Düzce'de Fabrikada İş Kazası: İşçi Ağır Yaralandı

Düzce'de otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada işçi malzeme kutusunun altında kaldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:43
Düzce'de Fabrikada İş Kazası: İşçi Ağır Yaralandı

Düzce'de İş Kazası

Düzce'nin Beyköy Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen üzücü bir iş kazasında, bir işçi ağır yaralandı.

Kaza ve Yaralanma Detayı

Otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada, işçi Furkan B. üzerine, diğer bir işçi tarafından taşınan içi otomobil yedek parçaları dolu malzeme kutusunun devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayın ardından, bölgedeki sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yaralı işçi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu ve Güvenlik Önlemleri

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ayrıca, kazanın anı fabrikanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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