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Düzce'de Gassallar, Mesleklerini ve Yaşamlarını Anlattı

Düzce'de 11 yıldır gassallık yapanlar, TRT'nin yeni dizisi 'Gassal' ile dikkat çeken mesleklerini ve yaşamlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:48
Düzce'de Gassallar, Mesleklerini ve Yaşamlarını Anlattı

Düzce'de Gassallar, Mesleklerini ve Yaşamlarını Anlattı

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri'ne bağlı gassallar, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan yeni dizi 'Gassal' ile gündeme gelen mesleklerini anlattı. Hayatını kaybeden bireylerin cenazelerini yıkayıp kefenleyerek tabuta yerleştiren gassallar, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyorlar. Vardiya usulü çalışan bu gassallar, günün her saatinde görev yaparak önemli bir hizmet veriyor.

“Bu Mesleği Herkes Yapamaz”

Düzce'de 11 yıldır gassallık yapan Nagihan Yılmaz, bu mesleğin herkesin yapabileceği bir iş olmadığını belirtti. Yılmaz, “Bizler herkesin yapamadığını yapmaya çalışıyoruz. Bu mesleğe gönüllü olarak başlamıştım, çok da memnunum.” diyerek, mesleğin zorluklarını dile getirdi. Özel hayatında oldukça mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, “Genel algının aksine özel hayatımızda çok canlıyız. Etrafımızdaki insanlarla oturup kalkan, neşe saçan insanlarız.” ifadelerini kullandı.

Maneviyat ve Eğitimin Önemi

10 yıllık gassal Ismail Çelebi ise mesleğin maneviyatının yüksek olması gerektiğini vurguladı. Çelebi, “Bu mesleği yapanların maneviyatının yüksek olması lazım. Bence çok güzel bir meslek.” sözleriyle gassallığın manevi yönüne dikkat çekti. Ayrıca, aldıkları eğitim ve edindikleri mesleki tecrübeyle işlerini kolaylıkla yapabildiklerini belirten Çelebi, “Sosyal yaşantım gayet iyi. Şen şakrak bir insanım.” dedi.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze Hizmetlerine bağlı görev yapan gassallar, TRT'nin...

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze Hizmetlerine bağlı görev yapan gassallar, TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi "Gassal" ile gündeme gelen mesleklerini anlattı.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze Hizmetlerine bağlı görev yapan gassallar, TRT'nin...

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Cenaze Hizmetlerine bağlı görev yapan gassallar, TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi "Gassal" ile gündeme gelen mesleklerini anlattı.

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