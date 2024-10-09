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Düzce'de Görüş Mesafesini Düşüren Sis Etkili Oldu

Düzce'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:59
Düzce'de Görüş Mesafesini Düşüren Sis Etkili Oldu

Düzce'de Sis Hava Koşullarını Olumsuz Etkiledi

Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda seyahat eden sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sürücüler Uyarıldı

Yerel polis ekipleri, bu zor hava koşullarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis, hem görsel hem de seyahat açısından ciddi engeller oluşturdu.

Havanın Görüntüsü

Bölgeyi çevreleyen Güneydeki Abant, Elmacık, Keremali ile Kuzeydeki Orhan ve Kaplandede dağları, Düzce Ovası'nı saran sis ile birlikte etkileyici bir manzara oluşturdu. Bu doğal olay, havadan drone ile görüntülendi ve Düzce'nin eşsiz doğal güzellikleri bir kez daha gözler önüne serildi.

Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Düzce'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

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