Düzce'de hafif ticari araç otobüs durağına daldı: 1 ölü, 1 çocuk yaralı

Kaza Detayları

Düzce'de meydana gelen kazada, otobüs durağında bekleyen yayalara çarpan bir hafif ticari aracın müdahalesiz şekilde bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu can kaybı ve yaralanma yaşandı.

Sürücü: Enes Y. tarafından kullanılan 81 AEM 093 plakalı hafif ticari araç, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar mevkisinde önce duraktaki yayalara daha sonra bir evin bahçe duvarına çarptı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Sema S. (43) ile 12 yaşındaki T.A. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı; Sema S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

