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Düzce'de Huzurevi Sakinlerine Dondurma Şenliği Düzenlendi

Düzce'deki huzurevi sakinleri için düzenlenen dondurma şenliği, yaşlıların motivasyonunu artırdı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 18:09
Düzce'de Huzurevi Sakinlerine Dondurma Şenliği Düzenlendi

Düzce'de Neşeli Dondurma Şenliği

Düzce'de, yaşlıların keyifli vakit geçirmesi ve motivasyonlarının artırılması amacıyla özel bir dondurma şenliği düzenlendi. Düzce Hilmi Çilingir Huzurevi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Bahçede Dondurma Keyfi

Huzurevinin bahçesinde gerçekleştirilen bu neşeli organizasyona katılan yaşlı sakinler, dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı. Etkinliğe katılan huzur evi sakinlerinden Ali Tuloğlu, "Burada çok iyiyim. Yiyeceğimizi, içeceğimizi hiçbir şeyi eksik etmiyorlar. Rahatsızlanırsak bakıyorlar, ilgileniyorlar. Herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Devamını Bekliyoruz

Dondurma şenliğinden memnun kalan Nejdet Kahya, oldukça keyifli bir etkinlik yaşadıklarını belirterek, "Çok güzel dondurma şenliği oldu. Devamını bekliyoruz." dedi. Bu tür etkinliklerin huzurevi sakinlerinin sosyal hayatlarına olumlu katkılar sağladığı dile getirildi.

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi....

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi. Huzur evinin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte yaşlılar dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı.

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi....

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi. Huzur evinin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte yaşlılar dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı.

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi....

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi. Huzur evinin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte yaşlılar dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı.

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi....

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi. Huzur evinin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte yaşlılar dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı.

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi....

Düzce'de huzurevinde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak için dondurma şenliği düzenlendi. Huzur evinin bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte yaşlılar dondurma yiyerek temiz havanın tadını çıkardı.

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