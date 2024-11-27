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Düzce'de İtfaiye, Reklam Tabelasına Sıkışan İki Kediyi Kurtardı

Düzce'de reklam tabelasında sıkışan 2 kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:13
Düzce'de İtfaiye, Reklam Tabelasına Sıkışan İki Kediyi Kurtardı

Düzce'nin Şerefiye Mahallesi'nde bir çay ocağının reklam panosuna sıkışan iki kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, çevrede bulunan vatandaşların kedi sesini duymasıyla fark edildi.

İlk olarak kendi imkanlarıyla kedileri kurtarmaya çalışan duyarlı vatandaşlar, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye personeli, reklam panosunun çerçevelerini sökerek iki kediyi bulundukları yerden çıkardı. Kedilerden birinin boynundaki tasma, onun sahipli olduğunu düşündürdü. Ekipler, yaptıkları kısa sürede araştırma ile kedinin sahibine ulaşmayı başardı.

Diğer kedi ise veteriner kontrolü sonrasında, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülecek. Bu tür olaylar, hayvanların korunmasına yönelik farkındalığın artması açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Düzce'de bir iş yerinin reklam tabelasına sıkışan 2 kedinin yardımına itfaiye ekipleri...

Düzce'de bir iş yerinin reklam tabelasına sıkışan 2 kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Düzce'de bir iş yerinin reklam tabelasına sıkışan 2 kedinin yardımına itfaiye ekipleri...

Düzce'de bir iş yerinin reklam tabelasına sıkışan 2 kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

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