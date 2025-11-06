Düzce'de Jandarma Komandolar Eğitimde: Vali Selçuk Aslan Ziyareti

Vali Selçuk Aslan, AFAD koordinesindeki eğitimde Jandarma Asayiş Komando ve Afet Barınma Grubu personelini ziyaret ederek projelerin afet direncini artıracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:44
Düzce'de Jandarma Komandolar Eğitimde: Vali Selçuk Aslan Ziyareti

Düzce'de Jandarma Komandolar Eğitimde

Vali Selçuk Aslan ziyarete katıldı

DÜZCE(İHA)Düzce Valisi Selçuk Aslan, eğitim alan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli komandolar ile Afet Barınma Grubu Destek Çözüm Ortakları arasında yer alan kurum personelleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yüz bin arama kurtarma personelinin yetiştirilmesi projesi ile bu projeyi tamamlayıcı nitelikte Düzce Valiliğince hayata geçirilen, arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren personeller ziyaret edildi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, eğitim gören personelle görüşen Vali Selçuk Aslan, katılımcılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Aslan ziyarette, "Afetlere müdahalede en kritik unsur, eğitimli ve koordineli personeldir. Bu kapsamda yürütülen projeler, ilimizin ve ülkemizin afetlere karşı direncini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, eğitime katılan personellerle yapılan görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, EĞİTİM ALAN JANDARMA ASAYİŞ KOMANDO BÖLÜK KOMUTANLIĞI’NDA GÖREVLİ...

DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, EĞİTİM ALAN JANDARMA ASAYİŞ KOMANDO BÖLÜK KOMUTANLIĞI’NDA GÖREVLİ KOMANDOLAR İLE AFET BARINMA GRUBU DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI ARASINDA YER ALAN KURUM PERSONELLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN, EĞİTİM ALAN JANDARMA ASAYİŞ KOMANDO BÖLÜK KOMUTANLIĞI’NDA GÖREVLİ...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi
3
Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor
4
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
5
T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde
6
Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu
7
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu