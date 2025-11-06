Düzce'de Jandarma Komandolar Eğitimde: Vali Selçuk Aslan Ziyareti

Düzce'de Jandarma Komandolar Eğitimde

Vali Selçuk Aslan ziyarete katıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, eğitim alan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli komandolar ile Afet Barınma Grubu Destek Çözüm Ortakları arasında yer alan kurum personelleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yüz bin arama kurtarma personelinin yetiştirilmesi projesi ile bu projeyi tamamlayıcı nitelikte Düzce Valiliğince hayata geçirilen, arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi projesi kapsamında eğitimlerini sürdüren personeller ziyaret edildi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, eğitim gören personelle görüşen Vali Selçuk Aslan, katılımcılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Aslan ziyarette, "Afetlere müdahalede en kritik unsur, eğitimli ve koordineli personeldir. Bu kapsamda yürütülen projeler, ilimizin ve ülkemizin afetlere karşı direncini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, eğitime katılan personellerle yapılan görüşmelerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

