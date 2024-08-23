Düzce'de Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de Kaza: Kamyon ve Motosiklet Çarpıştı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet kamyonla çarpıştı ve bu feci olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, D-100 kara yolunun Düzce istikametinde gerçekleşti. 17 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan K., 67 MA 0317 plakalı motosikletiyle ilerlerken Gümüşova ışıklı kavşağında, 44 yaşındaki Adem K.'nın kullandığı 41 AAV 654 plakalı kamyonla çarpıştı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı ilk değerlendirmede, motosiklet sürücüsü Hasan K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletin diğer yolcusu olan 29 yaşındaki yabancı uyruklu Cemil K. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Feci kaza anı, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun kavşaktan dönüş yaparken motosikletle çarpışma anı net bir şekilde görülüyor.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.