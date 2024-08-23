Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Düzce'de Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yaşanan kazada, motosikletin kamyona çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:38
Düzce'de Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de Kaza: Kamyon ve Motosiklet Çarpıştı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet kamyonla çarpıştı ve bu feci olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, D-100 kara yolunun Düzce istikametinde gerçekleşti. 17 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan K., 67 MA 0317 plakalı motosikletiyle ilerlerken Gümüşova ışıklı kavşağında, 44 yaşındaki Adem K.'nın kullandığı 41 AAV 654 plakalı kamyonla çarpıştı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı ilk değerlendirmede, motosiklet sürücüsü Hasan K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletin diğer yolcusu olan 29 yaşındaki yabancı uyruklu Cemil K. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Feci kaza anı, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun kavşaktan dönüş yaparken motosikletle çarpışma anı net bir şekilde görülüyor.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi...

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur