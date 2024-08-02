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Düzce'de 'Kanlı Kefenli Bebek' Eylemiyle Saldırılar Protesto Edildi

Düzce'de, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek için 'kanlı kefenli bebek' eylemi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:02
Düzce'de 'Kanlı Kefenli Bebek' Eylemiyle Saldırılar Protesto Edildi

Düzce'de Protesto Eylemi

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınamak amacıyla bir protesto eylemi gerçekleştirildi.

Bebekler Temsili Olarak Yerleştirildi

Protesto sırasında, bombardımanlar sonucu yaşamını yitiren çocukları temsil eden kanlı kefenli oyuncak bebekler yola bırakıldı.

Düzce Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Şerefiye Mahallesi'ndeki İstanbul Caddesi'nin 500 metrelik kısmı trafiğe kapatıldı ve burada İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocukları temsilen kırmızı boyalı kefenler ile sarılmış oyuncak bebekler sergilendi.

Mesajlar Dikkat Çekti

Bebeklerin yanında farkındalık yaratmak amacıyla "Katil İsrail Filistin'den Defol", "Bebek Katili İsrail", "BM Uyurken Gazze'de Çocuklar Ölüyor" ve "Kahrolsun İsrail, Katil Netanyahu" yazılı pankartlar yer aldı.

Sessiz eylem yaklaşık 2 saat sürdü ve birçok katılımcı, sahnelenen dramatik tabloya tanıklık etti.

Saldırıların Sonuçları

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere toplam 39 bin 480 Filistinli hayatını kaybetti, 91 bin 128 kişi yaralandı. Ayrıca, enkaz altında hâlâ binlerce cesedin bulunduğu bildirilmekte.

Halkın sığınak olarak kullandığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması sonucu sivil altyapıda ciddi hasar meydana geldi.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla...

Düzce'de, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bombardımanlarda yaşamını yitiren çocukları temsilen yola "kanlı kefenli" oyuncak bebekler bırakıldı.

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