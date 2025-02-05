Düzce'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Düzce'de etkili olan yoğun kar yağışı, eğitim öğretime ara verilmesine sebep oldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere dayanarak, il genelinde süregelen kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

Kar ile birlikte buzlanma riskinin de bulunduğuna vurgu yapan Vali Aslan, "6 Şubat perşembe ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin, yarın bir gün idari izinli sayılacağı da açıklandı.