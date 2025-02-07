Düzce'de Kar Neşesi: Gençler Polislerle Kartopu Oynadı

Düzce'de Kar Masalı: Gençler Pollislerle Eğlendi

Düzce, son üç gündür aralıklarla süren kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ve gençler, eğitimlerin ertelendiği bu günleri büyük bir neşeyle değerlendirerek dışarıda kartopu oynuyor.

Cumayeri ilçesinde, bir grup genç, kartopu oynarken devriye gezen polis aracını görünce eğlencelerine bir yenisini daha ekledi. Polis aracına kartopu atan gençler, beklemedikleri bir yanıt aldı.

Ekip otosundaki iki polis memuru, oyunlarına katılmak üzere araçtan inerek gençlerle sohbet etti ve onlara kartopuyla karşılık verdi. Bu anlar, gençlerin ve polislerin kaynaşmasına vesile oldu.

Polis ekibi, neşeli anların ardından bölgeden ayrılırken, bu anılar Düzce’nin karla kaplı sokaklarında unutulmaz bir yer edindi.