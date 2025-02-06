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Düzce'de Kar Tatili: Çocuklar Kızağın Keyfini Çıkarıyor

Düzce'de kar tatili nedeniyle çocuklar, eğlenceli anlar geçirerek kızak kaydı ve kar topu oynadı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:26
Düzce'de Kar Tatili: Çocuklar Kızağın Keyfini Çıkarıyor

Düzce'de Kar Tatili Keyfi

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesiyle birlikte çocuklar, kar tatilinin tadını doyasıya çıkarıyor.

Kent genelinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, çocukların sevinçle dolmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından aileler, çocuklarıyla birlikte Düzce'nin yüksek kesimlerine yöneldi.

Çocuklar, Kalıcı Konutlar mevkisindeki eğimli arazide kızaklar, şambrel ve poşetlerle kayarak eğlenceli vakit geçiriyor. Kar topu savaşı yaparak mutluluklarını paylaşan bu minikler, doyasıya eğlenmenin tadını çıkarıyorlar.

Eğlenceli anlarla dolu bu kar tatili, Düzce'deki çocuklar için unutulmaz anılar biriktirmelerine vesile oldu.

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı...

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı...

Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.

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