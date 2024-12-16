DOLAR
34,95 0,03%
EURO
36,77 -0,1%
ALTIN
2.987,95 -0,38%
BITCOIN
3.655.073,66 -1,4%

Düzce'de Karda Safari Keyfi: Adrenalin Tutkunları Yağışla Buluştu

Düzce'de off-road tutkunları, kış şartlarında düzenledikleri kar safarisinde adrenalini zirveye taşıdı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:42
Düzce'de Karda Safari Keyfi: Adrenalin Tutkunları Yağışla Buluştu

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, adrenalin tutkunlarını kış heyecanına davet etti. Düzce'deki off-road meraklıları, yaylaların beyaz örtüyle kaplandığı bu eşsiz manzarada kar safarisi yapmak için yola çıktı.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, başta Kardüz, Pürenli, Balıklı, Sinekli ve Odayeri yaylaları olmak üzere, kentin yüksek rakımlı bölgelerini beyaza bürüdü. Yağışın aralıklarla devam etmesi, bölgedeki doğa severler için unutulmaz bir deneyim sağladı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü üyeleri, bu benzersiz manzarada arazi araçlarıyla yayıldıkları yaylalarda karın tadını çıkardı. Adrenalin dolu anlar yaşanan safari, katılımcılara kışın sunduğu eğlenceyi en üst seviyede yaşama imkanı sundu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'ın Şam Büyükelçisi: Büyükelçiliğimiz Yakında Faaliyete Geçecek
2
Hazar Denizi’ndeki Biyoçeşitlilik İklim Değişikliği ve Kirlilikle Tehdit Altında
3
Tuveyyil Köyü'nde İsrail'in Yıkımları Sürüyor: Filistinliler Direnişe Devam Ediyor
4
Tokat-Sivas Kara Yolunda Kar Yağışı Etkili Oldu
5
Didier Reynders Hakkındaki Yolsuzluk İddiaları Gündemde Kalıyor
6
Düzce'de Karda Safari Keyfi: Adrenalin Tutkunları Yağışla Buluştu
7
Chido Kasırgası Mayotte'de Yüzlerce Can Kaybı Tehdit Ediyor

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar