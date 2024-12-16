Düzce'de Karda Safari Keyfi: Adrenalin Tutkunları Yağışla Buluştu

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, adrenalin tutkunlarını kış heyecanına davet etti. Düzce'deki off-road meraklıları, yaylaların beyaz örtüyle kaplandığı bu eşsiz manzarada kar safarisi yapmak için yola çıktı.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, başta Kardüz, Pürenli, Balıklı, Sinekli ve Odayeri yaylaları olmak üzere, kentin yüksek rakımlı bölgelerini beyaza bürüdü. Yağışın aralıklarla devam etmesi, bölgedeki doğa severler için unutulmaz bir deneyim sağladı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü üyeleri, bu benzersiz manzarada arazi araçlarıyla yayıldıkları yaylalarda karın tadını çıkardı. Adrenalin dolu anlar yaşanan safari, katılımcılara kışın sunduğu eğlenceyi en üst seviyede yaşama imkanı sundu.